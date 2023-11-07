حكومة غزة: لا يوجد أي مخبز يعمل الآن والحرب علينا هي تجويع وإبادة

الوكيل الإخباري - قال رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة سلامة معروف إنه لا يوجد أي مخبز يعمل الآن بعد استهداف 12 مخبزا.

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وأضاف معروف إن الحرب على غزة هي حرب تجويع وإبادة وتطهير عرقي.



وبيّن أن ما دخل إلى غزة من شاحنات يعادل ما كان يدخل في يوم واحد قبل الحرب.



وأشار معروف إلى أن نصيب الفرد من المياه لا يتجاوز 5 ليترات من مياه غير صالحة للشرب.



وتابع: نواجه مشكلة كبيرة في توفير مياه الشرب.



وأوضح أن حكومة غزة تستقبل مئات المناشدات من السكان في الجنوب بفعل نقص المساعدات.



ولفت إلى الأونروا توجه المساعدات فقط إلى المدارس التي تشرف عليها، مضيفا أنها لم تقدم مساعدات للنازحين المقيمين خارج مدارسها.