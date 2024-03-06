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الأربعاء، 06-03-2024 08:58 ص

حماس: الاحتلال يتهرب من استحقاقات اتفاق وقف العدوان

حماس


الوكيل الاخباري - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها أبدت المرونة المطلوبة للتوصل إلى اتفاق يوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، لكن الاحتلال لا يزال يتهرب من استحقاقاته.

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وبيّنت الحركة أن الاحتلال يتهرب من استحقاقات الاتفاق وما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار وعودة النازحين والانسحاب من القطاع.


وأضافت: سنواصل التفاوض عبر الإخوة الوسطاء للتوصل إلى اتفاق يحقق مطالب شعبنا ومصالحه.


وكان القيادي في حماس أسامة حمدان قد قال إن الحركة قدمت خلال اليومين الماضيين رؤيتها للمقترح الذي قدمه الوسطاء لإتمام صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل، مؤكدا تمسك المقاومة بوقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من القطاع، وعودة النازحين، والبدء في عمليات الإعمار.


 




 

 


 

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