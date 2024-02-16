حماس: عملية أسدود هي رد طبيعي على جرائم الاحتلال والمستوطنين

الوكيل الاخباري - أكدت حركة المقاومة الإسلاميّة (حماس)، يوم الجمعة، أنّ العملية الفدائية التي تم تنفيذها في مستوطنة "كريات ملاخي" بأسدود المحتلّة هي ردّ طبيعي على استمرار جرائم الاحتلال المجرم ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وجرائم المستوطنين في الضفة الغربية والقدس .

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وقالت حماس في تصريحٍ: "إنّ العملية الفدائية التي تم تنفيذها في ما يسمى "كريات ملاخي"، هي رد طبيعي على حرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال المجرم ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، واستمرار جرائمه وجرائم المستوطنين الإرهابيين في الضفة والقدس"

