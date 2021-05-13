دعاء مؤثر من امامي الحرمين المكي والمدني للقدس والاقصى - شاهد الفيديو

الوكيل الاخباري - تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات لدعاء إمامي الحرمين المكي والمدني، لأهل فلسطين وللمسجد الأقصى.



ودعا إمام الحرم المكي الشيخ السديس، للمسجد الأقصى وقال: "اللهم احفظ المسجد الأقصى.. من الصهاينة المعتدين الغاشمين المحتلين المحاربين يا ذا الجلال والإكرام، ندرأ بك اللهم في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم".



وفي المسجد النبوي، دعا إمام الحرم الشيخ صلاح بن محمد البدير، وهو يبكي: "يا ربنا طال ليل الظالمين.. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين، والصهاينة الغادرين المحتلين، اللهم إنهم آذوا عبادك المؤمنين واعتدوا على المصلين اللهم زلزلهم ودمرهم اللهم لا ترفع لهم في الأقصى راية، اللهم لا ترفع لهم في القدس راية، ولا ترفع لهم في فلسطين راية، ولا تحقق لهم غاية، اللهم اجعل أهل فلسطين والمسلمين في ضمانك وأمانك وإحسانك".

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المصدر - عربي 21