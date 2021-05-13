الخميس 13-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

غزة : 67 شهيداً و 388 اصابة حتى الان جراء العدوان الاسرائيلي

الشعب الأردني يواصل دعمه لنضال الفلسطينيين

لماذا يقوم الإحتلال بقصف الأبراج السكنية تحديدا ؟

قرار تقليص ساعات حظر التجول الليلي يدخل حيز التنفيذ اليوم

غزة تحت القصف ،، اشتباك إعلامي مع رواية الاحتلال عبر مواقع التواصل

القطاع الطبي في غزة ،، بين إجرام الاحتلال وقسوة الجائحة

قوات الاحتلال تتجهز لاقتحام حي الشيخ جراح في القدس المحتلة

عباس : نريد مستقبلا بلا احتلال ولا استيطان ولا مستوطنين

ولي العهد : يأتي العيد ودعاؤنا موصول بأن يحفظ الله بيت المقدس أرض الرباط

الملك عبر تويتر : اللهم احفظ أشقاءنا الفلسطينيين وأهلنا في القدس الشريف

الخميس، 13-05-2021 03:43 ص

دعاء مؤثر من امامي الحرمين المكي والمدني للقدس والاقصى - شاهد الفيديو

61596


الوكيل الاخباري - تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات لدعاء إمامي الحرمين المكي والمدني، لأهل فلسطين وللمسجد الأقصى.

ودعا إمام الحرم المكي الشيخ السديس، للمسجد الأقصى وقال: "اللهم احفظ المسجد الأقصى.. من الصهاينة المعتدين الغاشمين المحتلين المحاربين يا ذا الجلال والإكرام، ندرأ بك اللهم في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم".

وفي المسجد النبوي، دعا إمام الحرم الشيخ صلاح بن محمد البدير، وهو يبكي: "يا ربنا طال ليل الظالمين.. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين، والصهاينة الغادرين المحتلين، اللهم إنهم آذوا عبادك المؤمنين واعتدوا على المصلين اللهم زلزلهم ودمرهم اللهم لا ترفع لهم في الأقصى راية، اللهم لا ترفع لهم في القدس راية، ولا ترفع لهم في فلسطين راية، ولا تحقق لهم غاية، اللهم اجعل أهل فلسطين والمسلمين في ضمانك وأمانك وإحسانك".

اضافة اعلان
 

المصدر - عربي 21

 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
E1NK5qOXIAgCfOt

طيران الاحتلال يشن غارات جوية جديدة على غزة

E1H-l_iXoAAOHOX

غزة : 67 شهيداً و 388 اصابة حتى الان جراء العدوان الاسرائيلي

1731d3cb1a277295a61e2144988c9ef6-1512767640

بالفيديو - نتنياهو يهرب من صواريخ المقاومة ويدخل الى الملاجئ

سرايا-القدس-في-غزة

سرايا القدس : وجهنا ضربة صاروخية كبرى لما بعد تل ابيب المحتلة

d1ed5fe1928c2d0a2bd61b39b65c2c04

ام الفحم تشتعل وجنود الاحتلال يستغيثون ويطلبون المساعدة

20210512_1620813155-414

الاحتلال يقرر تحويل الرحلات الجوية القادمة الى مطار بن غوريون

أخبار متعلقة
2021-04-24t214312z_1850185036_rc2l2n9q1d2k_rtrmadp_3_israel-palestinians-protests-1170x600

القدس : 10 إصابات باعتداء الاحتلال على أهالي حي الشيخ جراح