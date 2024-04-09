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الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 09-04-2024 05:53 م

دمار هائل داخل مستشفى الأمل وخارجه في خان يونس

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الوكيل الاخباري- نشر الهلال الأحمر الفلسطيني -عبر منصة إكس- مشاهد للدمار الهائل في مستشفى الأمل التابع له بمنطقة خان يونس، إثر تدمير متعمد من قوات الاحتلال لأجهزته ومحتوياته.اضافة اعلان


وذكر الهلال الأحمر أن المستشفى أصبح غير قادر على تقديم الخدمات للمرضى والجرحى، وذلك عقب اقتحامه وإجبار كل من فيه على المغادرة بقوة السلاح والقنابل الدخانية التي أطلقها الاحتلال على المستشفى.

وأظهرت المشاهد تخريبا كبيرا لمحيط مبنى المستشفى، ودهس سيارة للإسعاف، وخرابا في ممرات المستشفى وغرفه وقسم الاستقبال وقسم العلاج الوظيفي، بالإضافة إلى تدمير كلي وجزئي لمنازل مجاورة للمستشفى.

 




 

 


 

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