شبكة الجزيرة تدين قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكاتبها

الوكيل الإخباري - دانت شبكة الجزيرة قرار حكومة الاحتلال بإغلاق مكاتب الجزيرة في إسرائيل.

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وقالت شبكة الجزيرة في بيان صادر عنها اليوم الأحد: "حكومة نتنياهو قررت بخطوة ممنهجة بالتضليل والافتراء التصديق على أمر إغلاق مكاتب الجزيرة في إسرائيل، من المفارقة أن تغلق حكومة الاحتلال مكاتب الجزيرة بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة."



وتابع البيان: "ندين ونستنكر هذا الفعل الإجرامي الإسرائيلي المتعدي على حقوق الإنسان في الوصول إلى المعلومات، ونؤكد حقنا في استمرار تقديم خدماتنا للجمهور عبر العالم وهو ما تكفله المواثيق الدولية."



وقالت إن "قمع إسرائيل للصحافة الحرة لا يثنينا عن أداء واجبنا في كشف الحقيقة، حيث استشهد أكثر من 140 صحفيًا فلسطينيًا في سبيل الحقيقة منذ بداية الحرب على غزة."









