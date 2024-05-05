الأحد 05-05-2024
الوكيل الاخباري
 

غالانت: مؤشرات على أن حماس ترفض الصفقة

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدين من شباب وشابات الضليل ووجهاء من عشيرة الخوالدة

السير تكشف سبب الأزمة المرورية على الدوار الرابع

شبكة الجزيرة تدين قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكاتبها

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس

استقلال القضاء الأردني.. علامة فارقة طيلة 25 عاما

وكالة: التشيك تستدعي رسميا سفيرها من روسيا

فيديو- البرهان يشارك في مراسم دفن نجله في تركيا

اعلام عبري: إصابة شخص وأضرار مادية إثر إطلاق صواريخ من لبنان

الجيش الاسرائيلي : رصدنا إطلاق نحو 10 قذائف صاروخية باتجاه كرم أبو سالم

الأحد، 05-05-2024 04:00 م

شبكة الجزيرة تدين قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكاتبها

Screenshot 2024-05-05 160123


الوكيل الإخباري - دانت شبكة الجزيرة قرار حكومة الاحتلال بإغلاق مكاتب الجزيرة في إسرائيل.

اضافة اعلان


وقالت شبكة الجزيرة في بيان صادر عنها اليوم الأحد: "حكومة نتنياهو قررت بخطوة ممنهجة بالتضليل والافتراء التصديق على أمر إغلاق مكاتب الجزيرة في إسرائيل، من المفارقة أن تغلق حكومة الاحتلال مكاتب الجزيرة بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة."


وتابع البيان: "ندين ونستنكر هذا الفعل الإجرامي الإسرائيلي المتعدي على حقوق الإنسان في الوصول إلى المعلومات، ونؤكد حقنا في استمرار تقديم خدماتنا للجمهور عبر العالم وهو ما تكفله المواثيق الدولية."


وقالت إن "قمع إسرائيل للصحافة الحرة لا يثنينا عن أداء واجبنا في كشف الحقيقة، حيث استشهد أكثر من 140 صحفيًا فلسطينيًا في سبيل الحقيقة منذ بداية الحرب على غزة."




 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image663787b4b1e75

غالانت: مؤشرات على أن حماس ترفض الصفقة

420242815716330798014 (1)

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس

file

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

w1280-p16x9-Al Jazeera

"مراسلون بلا حدود" تدين التصويت الإسرائيلي لوقف عمل الجزيرة

566663

حماس تؤكد التزامها باتفاق ينهي العدوان.. ونتنياهو: لا يمكن تحقيق مطالب حماس

3471066_1710502658

سرايا القدس: قصفنا تموضعا لجنود العدو

أخبار متعلقة
w1280-p16x9-Al Jazeera

"مراسلون بلا حدود" تدين التصويت الإسرائيلي لوقف عمل الجزيرة

صفقة

الاحتلال: حماس رفضت مقترح إسرائيل للتوصل إلى هدنة في غزة

ررر

إسرائيل تستبعد هجوما إيرانيا من الداخل

597094

تقارير استخباراتية عن هجوم وشيك محتمل على الأصول الإسرائيلية

1677892

استشهاد 3 من أبناء إسماعيل هنية وعدد من أحفاده بقصف إسرائيلي في غزة

ن

هآرتس: إسرائيل تائهة ونتنياهو لا يعرف إلى أين يأخذها