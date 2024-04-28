قرارات سعودية بشأن الاردن

الوكيل الاخباري - قال مدير زراعة المفرق المهندس مجد العمر، إنه تم اعتماد 5 محاجر بيطرية خاصة، لغايات زيادة أعداد الخراف المصدرة للأسواق الخليجية، لاسيما السوق السعودي.

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وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية، أن هذه المحاجر والمنشآت الخاصة، تنطبق عليها الشروط ومرخصة من قبل وزارة الزراعة، لافتا إلى أن الوفد السعودي الذي زار المملكة أخيرا اطلع على تلك المحاجر وآلية عملها المطابقة لاشتراطات السوق السعودي.



وببن العمر، أن عدد المحاجر الخاصة بلغ 5 محاجر إضافة إلى محجر محمية صرة المعتمد الرئيس لعملية تصدير الخراف، موضحا أن اعتماد تلك المحاجر يعود لكون محجر صرة لا يستوعب أكثر من 20 ألف رأس من الخراف، خاصة مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك الذي يشكل موعد الذروة لتجار الخراف في الأردن للتصدير.

واستعرض الشروط السعودية لاستيراد الخراف الأردنية والمتمثلة بحجر الخراف المعدة للتصدير لمدة 21 يوما، وتلقيح تلك الخراف خلال مدة الحجر بمطاعيم الحمى القلاعية والطاعون، بغض النظر عن سلامة تلك الخراف، إلى جانب فحص عينات الدم في المرحلة الأخيرة من الحجر .

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