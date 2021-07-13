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الثلاثاء، 13-07-2021 07:53 م

رام الله.. تشييع جثمان ابنة الأسيرة خالدة جرار

رام الله
جانب من التشييع


الوكيل الإخباري - شاركت جماهير غفيرة من الفلسطينيين ، اليوم الثلاثاء، في تشييع جثمان الشابة سهى جرار، ابنة عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  الأسيرة خالدة جرار، التي وافتها المنية مساء يوم الأحد الماضي.

وانطلق موكب التشييع بعد الصلاة على جثمان الفقيدة من مسجد العين بمدينة البيرة، وصولاً إلى مقبرة رام الله الجديدة حيث ووري الجثمان الثرى.

وبجوار الضريح، أقيمت منصة لإلقاء كلمات الوداع والرثاء للراحلة، ومشاطرة عائلتها مشاعر الحزن، فيما بث تلفزيون فلسطين بشكل استثنائي جنازة الشابة جرار، بعد رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي طلبا بالإفراج عن والدتها خالدة جرار، لتتمكن من إلقاء النظرة الأخيرة على جثمانها.

وأعربت خالدة جرار، في كلمة لها نقلها المحامون وألقتها شقيقتها سلام، عن عميق حزنها وألمها على رحيل ابنتها، ولعجزها عن المشاركة في الجنازة وتقبيل جبين سهى بسبب اعتقالها في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت جرار "أنا موجوعة لأني مشتاقة لضم سهى، ومن قوة هذا الوجع عانقت سماء الوطن، من خلال نافذة زنزانتي في قلعة الدامون في حيفا. أنا أم شامخة وصابرة رغم القيد والسجان، ولكني أيضاً أنا موجوعة من الاشتياق. لا يحصل كل هذا إلا في فلسطين، فقد أردت أن أودع ابنتي بقبلة على جبينها وأقول لها: احبك بحجم حبي لفلسطين. ولكن اعذريني يا ابنتي لأنني لم أكن في عرسك هذا".

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المصدر : وفا 

 




 

 


 

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