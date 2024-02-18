رسمياً.. مصر تترافع ضد إسرائيل أمام (العدل الدولية)

الوكيل الاخباري - أعلنت مصر تقديم مذكرة لمحكمة العدل الدولية، حول الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية.
وقال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، في بيان أوردته قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد: "مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
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