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الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 18-02-2024 06:39 م

رسمياً.. مصر تترافع ضد إسرائيل أمام (العدل الدولية)

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 الوكيل الاخباري - أعلنت مصر تقديم مذكرة لمحكمة العدل الدولية، حول الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية.

وقال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، في بيان أوردته قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد: "مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

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