الأحد 28-04-2024
الوكيل الاخباري
 

المياه: ضبط اعتداءات على خطوط رئيسية في الشونة الجنوبية

2582 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

سلسلة من الزلازل تضرب 3 دول امس

ولي العهد يهنئ الاميرة رجوة: كل عام ورفيقة العمر بألف خير

8 إصابات بحادث سير في الكرك

أسعار الذهب في الاردن اليوم

وزير الزراعة يؤكد أهمية انعقاد المؤتمر الوزاري التعاوني لدول آسيا بالأردن

في اليوم السادس لعيد الفصح اليهودي .. 400 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى

"مياهنا" توجه رسالة للمواطنين حول شكاوى المياه

الروابدة: توفير بيئة عمل صحية في القطاع الخاص من أبرز أولويات وزارة العمل

الأحد، 28-04-2024 09:07 ص

الروابدة: توفير بيئة عمل صحية في القطاع الخاص من أبرز أولويات وزارة العمل

mol


الوكيل الاخباري- يشارك الأردن العالم الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية في العمل، الذي يصادف سنويا في الثامن والعشرين من نيسان.

اضافة اعلان


وزيرة العمل ناديا الروابدة أكدت أن توفير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين في القطاع الخاص من أبرز أولويات الوزارة، مشددة أن الوزارة حريصة على بناء ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العمال وأصحاب العمل وربطها بمخرجات العملية الإنتاجية.


وأكدت أن الالتزام بمعايير وشروط السلامة والصحة المهنية مصلحة لكل من صاحب العمل والعامل على حد سواء وضمان لديمومة عجلة الإنتاج في المنشآت، لهذا الوزارة تتابع باهتمام بالغ موضوع تعزيز الثقافة الإيجابية بالسلامة والصحة المهنية، للوقاية والحد من إصابات العمل بمختلف أنواعها في مكان العمل.


وأشارت الروابدة إلى أن الوزارة عملت على تحديث شامل لمنظومة السلامة والصحة المهنية في عام 2023 بإصدار أنظمة جديدة لهذه الغاية وتعليمات صدرت بموجبها. 


وبينت أن مديرية السلامة والصحة المهنية ومفتشيها في مديريات الميدان في كافة محافظات المملكة تنفذ زيارات تفتيشية على منشآت القطاع الخاص للتأكد من مدى التزامها بمعايير وشروط السلامة والصحة المهنية استنادا لأحكام قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.


وأوضحت أن مشرف السلامة والصحة المهنية يُعتبر في موقع العمل حلقة الوصل ما بين الإدارة وبين العمال كما تقع عليه مسؤولية القيام بالتفتيش الدوري على جميع أماكن العمل للتأكد من وضع وسائل الوقاية بشكل مناسب لتوفير بيئة عمل امنة وسليمة للعمال.


وأكدت الروابدة أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من العام الحالي زيارات توعوية للمنشآت لتوعية العمال وأصحاب العمل بالأنظمة الجديدة للسلامة والصحة المهنية، مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم أيضا في الفترة المقبلة بحملة إعلامية توعوية بهدف نشر الوعي لدى أصحاب العمل والعمال بهذه الأنظمة الجديدة والتعليمات التي صدرت بموجبها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1714286907984

2582 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

55555

ولي العهد يهنئ الاميرة رجوة: كل عام ورفيقة العمر بألف خير

file

8 إصابات بحادث سير في الكرك

main_image662de37cdd8c8

وزير الزراعة يؤكد أهمية انعقاد المؤتمر الوزاري التعاوني لدول آسيا بالأردن

323105066_698114311987807_1741861165349890012_n

"مياهنا" توجه رسالة للمواطنين حول شكاوى المياه

32024189567873525763

10 إصابات بحادثي سير على طرق خارجية

أخبار متعلقة
IMG_5740

البريد الأردني يباشر بتقديم خدمتي "أمنها" و"بريدك لعندك"

2202421125923120305548

بيان من ضريبة الدخل والمبيعات لأصحاب الشركات والمنشآت والأفراد المتقاعدين والعاملين

0

رئيس الديوان الملكي: الأردن بقيادته الهاشمية يقف على خط الدفاع الأول عن فلسطين

1711885285935

متخصصون يحذرون من إعلانات مضللة لبيع زيت زيتون مغشوش

12202231114357329682212

مواعيد الترخيص المتنقل لشهر نيسان

2024_03_31_11_55_44

بيان من مؤسسة المتقاعدين العسكريين حول تمويل القروض - رابط