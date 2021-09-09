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الخميس، 09-09-2021 11:05 م

سجانة برج المراقبة في سجن جلبوع: كنت نائمة عند هروب الأسرى

سجن


الوكيل الإخباري - كشف التحقيق في إخفاقات الهروب من سجن جلبوع أن السجانة التي اعترفت بالنوم في برج الحراسة أخبرت قادتها بأنها سمعت بما كان يحدث، لكنها لم تر شيئا يثير قلقها.

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وذكرت القناة 13 العبرية أن السجانة قالت: "كنت نائمة وسمعت ضجة فاستيقظت. ثم نظرت حولي، وعندما لم أجد شيئا غير طبيعي، عدت للنوم".
وتم الكشف عن هذا التطور لأول مرة يوم الخميس، حيث أشارت القناة 13 إلى أن برج الحراسة فوق العمود الذي خرج عبره المعتقلون الفلسطينيون غير مأهول لأنه تقرر منذ نحو شهر التوقف عن وضع حارس فيه بسبب نقص الميزانية.


وذكرت صحيفة "معاريف" أن شرطة الاحتلال عززت حالة التأهب القصوى في جميع أنحاء البلاد، للبحث عن الفلسطينيين الستة الفارين من سجن جلبوع.


وأعلنت حكومة الاحتلال عن نيتها تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في ملابسات هروب ستة معتقلين فلسطينيين من سجن جلبوع مطلع الأسبوع الجاري.


وأكد وزير الأمن الداخلي للاحتلال عومر بارليف في بيان صدر عنه اليوم الخميس أنه أمر بتشكيل هذه اللجنة، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي بالتنسيق مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت وبموافقة المدعي العام أفيخاي ماندلبليت.


جدير بالذكر أنه ومنذ من صباح يوم الاثنين وشرطة الاحتلال منشغلة بالمطاردة بصورة متواصلة للعثور على المعتقلين الستة الذين فروا من السجن. 

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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