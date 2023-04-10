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الإثنين، 10-04-2023 12:30 م

شهيد وإصابتان برصاص الاحتلال خلال اقتحام جنوب أريحا

م


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن استشهاد شاب متأثرا بجروح أصيب بها، وإصابة آخرين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عقبة جبر جنوب أريحا.

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وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت المخيم، وحاصرت عددا من منازل الفلسطينيين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب على إثرها شاب بالرصاص الحي في البطن والصدر، وشابان آخران في الأطراف السفلية، وجرى نقلهم إلى المستشفى، وأُعلن عن ارتقاء أحدهم في وقت لاحق.


وبارتقاء الشاب في مخيم عقبة جبر، ترتفع حصيلة الشهداء منذ مطلع العام الجاري إلى 96 شهيدا بينهم 17 طفلا وسيدة، وشاب من بلدة حورة في النقب داخل أراضي الـ48.


وفا


 




 

 


 

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