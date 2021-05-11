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الثلاثاء، 11-05-2021 06:07 م

صحة غزة تعلن حالة الطوارئ لمواجهة العدوان الإسرائيلي وجائحة كورونا

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الوكيل الاخباري -  أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أنه تم تفعيل خطة الطوارئ الصحية بالتوازي مع جهودها المستمرة في مواجهة جائحة (كوفيد-19)، حيث رفعت درجة الجهوزية والاستعداد في كافة المستشفيات ومنظومة الإسعاف والطوارئ.
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وأشار الناطق باسم وزارة الصحة، الدكتور أشرف القدرة، خلال المؤتمر الصحفي لمركز الإعلام والمعلومات الحكومي حول تطورات العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إلى أنه في إطار رفع الجهوزية والاستعداد فقد تم تفعيل خدمات الطوارئ في مستشفى غزة الأوروبي لاستقبال الجرحى وتقديم التدخلات العلاجية للإصابات بدرجاتها المختلفة.

 




 

 


 

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