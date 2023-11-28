صحيفة تفجر مفاجأة حول أعداد جرحى جيش الاحتلال

الوكيل الاخباري - أصيب نحو ألف جندي إسرائيلي منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من شهر تشرين أول الماضي حيث وصفت جروح 202 منهم بالخطيرة ونحو 320 بالمتوسطة ونحو 470 بالطفيفة وفقا لما أورد موقع صحيفة "هآرتس" العبرية صباح اليوم الثلاثاء نقلا عن الجيش الإسرائيلي.



وأفادت الصحيفة الإسرائيلية أن 29 من الجنود المصابين بحالة خطيرة إضافة إلى 183 بحالة متوسطة و74 بحالة طفيفة لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات الإسرائيلية .

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