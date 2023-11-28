الثلاثاء 28-11-2023
الوكيل الاخباري
 

الكشف عن فضائح مزلزلة في جيش الاحتلال الاسرائيلي !

ذكرى اغتيال الشهيد وصفي التل

الأردن يرسل 45 طناً من المساعدات الجديدة إلى غزة

خبير عسكري: المقاومة أعجزت مخابرات الاحتلال والمفاوضة الأقوى على الاسرى الجنود

اطلاق نار من دبابات الاحتلال شمال غرب غزة

الاحتلال يدرج عهد التميمي ضمن قائمة مفترضة لتبادل الأسرى

اهالي غزة يحذرون عبر " برنامج الوكيل " من كارثة قادمة للقطاع ! - فيديو

260 فلسطينياً اعتقلوا خلال أيام الهدنة الأربع بالضفة

رام الله : شهيدان واصابتان باشتباكات مع الاحتلال فجر اليوم -فيديو

قوة خاصة لجيش الاحتلال تقتحم مدينة طوباس بالضفة الغربية

عاجل

خبير عسكري: المقاومة أعجزت مخابرات الاحتلال والمفاوضة الأقوى على الاسرى الجنود

الثلاثاء، 28-11-2023 07:26 ص

صحيفة تفجر مفاجأة حول أعداد جرحى جيش الاحتلال

11202326183610686490883


الوكيل الاخباري - أصيب نحو ألف جندي إسرائيلي منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من شهر تشرين أول الماضي حيث وصفت جروح 202 منهم بالخطيرة ونحو 320 بالمتوسطة ونحو 470 بالطفيفة وفقا لما أورد موقع صحيفة "هآرتس" العبرية صباح اليوم الثلاثاء نقلا عن الجيش الإسرائيلي.

وأفادت الصحيفة الإسرائيلية أن 29 من الجنود المصابين بحالة خطيرة إضافة إلى 183 بحالة متوسطة و74 بحالة طفيفة لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات الإسرائيلية .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
eee

الكشف عن فضائح مزلزلة في جيش الاحتلال الاسرائيلي !

217

إصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في طوباس

520232693641796166285

الاحتلال يداهم منزلا في بير الباشا ويقتحم قريتي جلبون وفقوعة

11202326144940668643598

الاحتلال يعتقل 3 شبان من العيزرية

thumbs_b_c_fb4d974a019fefa2cbee3d3c5a9756f9

اطلاق نار من دبابات الاحتلال شمال غرب غزة

تنزيل

4 إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات في مخيم الدهيشة

أخبار متعلقة
0

البنك المركزي الإسرائيلي: تأثير سلبي ملحوظ على اقتصادنا خلال الأسابيع الأولى من الحرب

WhatsApp Image 2023-11-08 at 6.43.54 PM

للمرة الثانية.. الأمين العام للأمم المتحدة يوجه اتهاما لإسرائيل

1

مجموعة السبع تناقش مصير غزة "بعد انتهاء الحرب"

czbfH

جيش الاحتلال يقتحم مخيم شعفاط بالقدس

368433

لجنة فلسطينية: ما يجري في غزة حرب مكتملة الأركان

65355fdd4c59b734583887cd

اعلام عبري : 13 جنديا إسرائيليا قتلوا منذ أمس