للمرة الثانية.. الأمين العام للأمم المتحدة يوجه اتهاما لإسرائيل

الوكيل الإخباري - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش، إن عدد المدنيين الذين استشهدوا في قطاع غزة يظهر أن ثمة خطأ واضحا في العمليات العسكرية الإسرائيلية.

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وأضاف غويتريش بأن التعاطف الذي تلقاه إسرائيل يتضاءل إلى حد بعيد؛ بسبب الوضع الإنساني الكارثي في غزة. وأكد أنه يجب احترام قوانين الحرب، والكف عن الانتقاء منها حسب الحاجة.



وأشار الأمين العام إلى أن عدد الصحفيين الذين استشهدوا في غزة غير مسبوق.



وقال غويتريش، إنه يتفهم قلق الإسرائيليين في ما يتعلق بأمنهم، وأوضح أن مسألة شكل الحكم في غزة بعد العملية الإسرائيلية تعود للشعب الفلسطيني.



ووجه الأمين العام للأمم المتحدة موجة انتقادات لإسرائيل بسبب عدوانها على غزة، ما أثار غضب تل أبيب التي طالبت باستقالته.