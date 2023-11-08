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الأربعاء، 08-11-2023 08:50 ص

مجموعة السبع تناقش مصير غزة "بعد انتهاء الحرب"

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الوكيل الإخباري- ناقش وزراء خارجية مجموعة السبع كيفية تنشيط جهود السلام في الشرق الأوسط و"اليوم التالي" في قطاع غزة بمجرد انحسار الحرب هناك، وذلك أثناء اجتماعهم في قمة تستمر يومين في طوكيو.

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وقالت اليابان مستضيفة القمة -في بيان- إن الموضوع طرح خلال عشاء عمل في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وإن المجموعة ستواصل اليوم الأربعاء المحادثات بشأن الأزمة بين إسرائيل وغزة والحرب الأوكرانية في روسيا والقضايا المتعلقة بالصين.


وذكرت صحيفة "أساهي" اليابانية اليوم الأربعاء أن وزراء خارجية مجموعة السبع من المتوقع أن يشيروا في بيانهم الختامي إلى ضرورة وقف القتال في قطاع غزة.


 




 

 


 

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