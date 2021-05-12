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الأربعاء، 12-05-2021 07:09 م

طائرات الاحتلال تقصف برجا ثالثا في غزة

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الوكيل الاخباري - قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الاربعاء برج الشروق غرب مدينة غزة الذي يضم محالا تجارية ومكاتبا وشركات ومؤسسات اعلامية.

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ويضم البرج الذي استهدفته طائرات الاحتلال بعدد من الصواريخ 14 طابقا، مما اسفر عن تدميره بشكل كبير والحاق الضرر بمباني ومنازل مجاوره، حيث اشتعلت النيران وشوهدت اعمدة الدخان تتصاعد منه.


--(بترا)

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