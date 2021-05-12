طائرات الاحتلال تقصف برجا ثالثا في غزة

الوكيل الاخباري - قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الاربعاء برج الشروق غرب مدينة غزة الذي يضم محالا تجارية ومكاتبا وشركات ومؤسسات اعلامية.

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ويضم البرج الذي استهدفته طائرات الاحتلال بعدد من الصواريخ 14 طابقا، مما اسفر عن تدميره بشكل كبير والحاق الضرر بمباني ومنازل مجاوره، حيث اشتعلت النيران وشوهدت اعمدة الدخان تتصاعد منه.



--(بترا)