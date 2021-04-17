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السبت، 17-04-2021 02:55 ص

إصابتان في تجدد لقصف جيش الاحتلال على قطاع غزة

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الوكيل الاخباري - أصيب فلسطينيان بجروح مختلفة في قصف شنته طائرات حربية لجيش الاحتلال ، فجر السبت، طال عدة مواقع وأراض زراعية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وألحق أضراراً في المنازل والممتلكات.
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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، بأن طائرات الاحتلال  من نوع "إف16" قصفت بثلاثةِ صواريخ على الأقل موقعاً غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة فلسطينيين بجروح مختلفة، وتدمير الموقع واشتعال النيران فيه، إضافة إلى قصفها موقعاً وأرضاً زراعية في المنطقة الشرقية بين مدينتي رفح وخان يونس.

 




 

 


 

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