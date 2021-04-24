الاحتلال يصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص ويقصف مواقع شرق غزة

الوكيل الإخباري- أصيب، فجر اليوم السبت، ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما قصفت مدفعيتها مواقع على مقربة من الشريط الحدودي شرق غزة.



وأفاد مصدر فلسطيني، بأن ثلاثة شبان أصيبوا بجروح برصاص قوات الاحتلال التي هاجمت مجموعة من المواطنين شرق مدينة غزة، على مقربة من موقع "ملكة" العسكري شرق المدينة، ونقلوا على إثرها إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج.



وأكد أن مدفعية الاحتلال المتمركزة في محيط موقع "ملكة" أطلقت ثلاث قذائف صوب موقعين شرق منطقة جحر الديك وحي الزيتون، ما أدى إلى اشتعال النيران فيهما، وإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين المجاورة.



كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذيفتين على موقع شرق مخيم البريج وسط القطاع، وموقعا شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، وألحقت أضرارا فيهما، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.



وشهدت مختلف مناطق قطاع غزة مسيرات احتجاجية في ساعات متأخرة من الليلة الماضية وحتى فجر اليوم، احتجاجا على انتهاكات الاحتلال السافرة بحق المقدسيين والمسجد الاقصى المبارك.

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المصدر: وفا