عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الاقصى بحراسة شرطة الاحتلال

الوكيل الاخباري- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم الثلاثاء باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

اضافة اعلان



وقال شهود عيان، في رام الله ان الاقتحامات نفذت بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح. وأفاد الشهود بأن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وقاموا بجولات مشبوهة وأدوا صلوات "صامتة" استفزازية في الجزء الشرقي منه، إلى أن غادروه من باب السلسلة وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين وحراس المسجد الاقصى المبارك.

المصدر: بترا

اظهار أخبار متعلقة

