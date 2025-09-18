الاحتلال يدعي استهداف مخزن أسلحة لحماس

11:19 ص

الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يواصل توسيع العمليات العسكرية ضمن حملة "مركبات جدعون 2″، مدعيا استهداف مخزن أسلحة تابع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مدينة غزة، وذلك ضمن جهوده لملاحقة مواقع المقاومة وتعزيز سيطرته على المناطق المستهدفة. اضافة اعلان





وشهدت مدينة غزة تكثيفا للغارات الإسرائيلية منذ بدء الهجوم البري قبل 4 أيام، مما أجبر مئات الآلاف من السكان على النزوح قسريا من منازلهم بحثا عن ملاذ آمن.