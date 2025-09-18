الخميس 2025-09-18 01:53 م
 

مدير منظمة الصحة العالمية: مستشفيات غزة "على حافة الانهيار"

مدير منظمة الصحة العالمية: مستشفيات غزة "على حافة الانهيار"
غزة
 
الخميس، 18-09-2025 12:00 م
الوكيل الإخباري-   حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس الخميس من أن مستشفيات غزة التي تعاني أساسا من الضغط باتت "على حافة الانهيار" جراء توسيع الهجوم البري الإسرائيلي في شمال القطاع، مطالبا بـ"وضع حد لهذه الظروف اللاإنسانية".اضافة اعلان


وقال تيدروس في منشور على "إكس" إن "التوغل العسكري وأوامر الإخلاء في شمال غزة تؤدي إلى موجات جديدة من النزوح، تدفع بالعائلات التي تعاني في الأساس من الصدمة النفسية باتّجاه منطقة تتقلّص أكثر فأكثر لا تليق بالكرامة الإنسانية"، محذرا من أن "المستشفيات التي تعاني أساسا من الضغط، باتت على حافة الانهيار في وقت يعرقل تصاعد العنف الوصول ويمنع منظمة الصحة العالمية من إيصال معدات حيوية".
 
 
gnews

أحدث الأخبار

عتةى

منوعات كاميرا مخفية توثق دهس شاحنة لفتاة عمداً في قرية سورية - فيديو

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 21% خلال 7 أشهر

علم الإمارات

عربي ودولي رويترز: الإمارات قد تُخفّض العلاقات مع إسرائيل إذا ضمّت الضفة الغربية

سامسونج تكشف عن ‘Galaxy S25 FE’ بتقنيات ‘Galaxy AI’ وكاميرا احترافية لتجربة رائدة متكاملة

أخبار الشركات سامسونج تكشف عن ‘Galaxy S25 FE’ بتقنيات ‘Galaxy AI’ وكاميرا احترافية لتجربة رائدة متكاملة

مستوطنون يوسعون بؤرة استيطانية جديدة جنوب الخليل

فلسطين مستوطنون يوسعون بؤرة استيطانية جديدة جنوب الخليل

إنا لله وإنا إليه راجعون

نعـي فـاضل آل الوكيل في الاردن يشكرون كل من واساهم بفقيدتهم

غ

تكنولوجيا على خطى النجوم.. كيف تشارك في ترند دمج صورتك وأنت صغير؟

المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية الكشف عن تفاصيل جديدة حول حالات التسمم في إربد



 
 





الأكثر مشاهدة