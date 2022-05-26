عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

الوكيل الاخباري- اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وأفاد مصدر فلسطيني أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.



وعلى مدار الأسبوع تتوالى الدعوات للاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك، بدءا من غد الجمعة 27 أيار، ردًا على دعوات المستوطنين لاقتحام مركزي ومكثّف للمسجد الأقصى فيما يسمى "يوم توحيد القدس"، وهو اليوم الذي تم فيه احتلال شرقي القدس عام 1967، الذي يُصادف الأحد 29 من الشهر الجاري.

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