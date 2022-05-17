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الثلاثاء، 17-05-2022 11:10 ص

المستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى بحماية من جيش الاحتلال

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الوكيل الاخباري- اقتحم عشرات المستوطنين، بقيادة المتطرف "يهودا غليك، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصدر، أن عشرات المستوطنين بقيادة المتطرف غليك اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية في باحاته، خصوصًا في المنطقة الشرقية منه.

ويتعرض المسجد الأقصى بشكلٍ يومي لاقتحامات المستوطنين ما عدا الجمعة والسبت، عبر مجموعات وعلى فترتين صباحية ومسائية، وبحماية سلطات الاحتلال، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في ساحات قبلة المسلمين الأولى.

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وفا

 




 

 


 

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