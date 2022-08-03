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الأربعاء، 03-08-2022 09:14 ص

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

مستوطنون


الوكيل الإخباري - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، وسط دعوات لتكثيف الاقتحامات خلال الشهر الجاري بزعم تزامن السابع منه مع ما يسمونه "ذكرى خراب الهيكل".

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وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن ساحات المسجد الأقصى شهدت اقتحامات مكثفة لمجموعات متتالية من المستوطنين من جهة باب المغاربة، وأدوا خلالها طقوسًا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، واستمعوا لشروحات حول "الهيكل" المزعوم.


ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، وتزداد كثافة تلك الاقتحامات في الأعياد والمناسبات اليهودية، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في الأقصى.

 

وفا


 




 

 


 

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