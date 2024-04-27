حالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

تتأثر المملكة بحالة من عدم الإستقرار الجوي، الطقس دافئ في أغلب المناطق بينما يكون حار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وفق الأرصاد الجوية.وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية انه في ساعات ما بعد الظهر ستهطول زخات من المطر في جنوب المملكة قد تكون لفترات محدودة غزيرة أحيانا يصحبها الرعد ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.ونوهت ان الطقس ليلا لطيف فوق المرتفعات الجبلية ودافئ في باقي المناطق ، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.وحذرت من احتمال تشكل السيول في ساعات ما بعد الظهر لفترة قصيرة في المناطق الجنوبية الشرقية ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.