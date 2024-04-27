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السبت، 27-04-2024 06:04 ص

8 شهداء وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي على النصيرات

شهداء٢


الوكيل الاخباري - استشهد، فجر اليوم السبت، 8 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات، جراء قصف قوات الاحتلال منزلين مأهولين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.اضافة اعلان



وذكرت مصادر أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا مأهولا في حي السلطان في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد أربعة فلسطينيين بينهم رضيعة، وصلوا أشلاء إلى المستشفى، كما استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب نحو ثلاثين، في قصف قوات الاحتلال لمنزل في المخيم ذاته.


وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال كثفت من قصفها على منطقة المغراقة وسط القطاع.


وأكدت أن قوات الاحتلال واصلت قصفها على مدينة غزة، وأن القصف تركز على حي الشجاعية، حيث استهدفت قوات الاحتلال ثلاثة منازل على الأقل.

 




 

 


 

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