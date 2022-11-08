الثلاثاء 08-11-2022
الوكيل الاخباري

الضمان توضح حول صرف السلف للمتقاعدين

الأرصاد: السلط تسجل أعلى هطول مطري في أول منخفض جوي

كريشان: لن يتم الموافقة على تعيين أو تجديد أي تصريح لعامل وافد فور انتهاء تصريحه

بالفيديو.. فيضان وادي بمحمية الأزرق منذ عامين بسبب غزارة الامطار

الإفتاء تعلن عن مسابقة لاختيار عدد من المفتين - رابط التقديم

صور و فيديو - غرق مركبات بسبب الأمطار الغزيرة في قطاع غزة

نصائح للأردنيين حول القيادة الآمنة أثناء هطول المطر

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

ضبط حدث يقود مركبة شحن بعكس اتجاه السير

ترامب: ترقبوا إعلانا كبيرا جدا في 15 نوفمبر

الثلاثاء، 08-11-2022 11:00 ص

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

القدس 2


الوكيل الاخباري - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي.

اضافة اعلان


وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين بينهم طلاب معاهد توراتية اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية والتقطوا صورا تذكارية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية في المنطقة الشرقية منه.


ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات يومية ماعدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه، وتزداد حدة هذه الاقتحامات وشراستها في موسم الأعياد والمناسبات الخاصة بالاحتلال.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
غزة2

صور و فيديو - غرق مركبات بسبب الأمطار الغزيرة في قطاع غزة

احتلال 4

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من نابلس

احتلال 6

اعتقال 4 فلسطينيين وتفتيش منازل في رام الله

الهدم في سطح مرحبا.jpg-0c390722-a9f1-4add-b372-265e7aaf155b

الاحتلال يهدم منزلا قيد الإنشاء في بيت حنينا شمال القدس

tvF0K

الاحتلال يحوّل أسيرة من طولكرم للاعتقال الإداري

60hYZ

الاحتلال يغلق البوابة الحديدية على مدخل حارس غرب سلفيت

أخبار متعلقة
الاقصى

40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الاقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل فتاة

احتلال 6

الاحتلال يعتقل سبعة فلسطينيين من القدس

الق

شرطة الاحتلال في حالة تأهب قصوى في القدس

اقصى 4

أعداد كبيرة من المستوطنين يقتحمون الأقصى صباح اليوم

1567699276-4057-14

الاحتلال يقتحم قرية عناتا شمال شرق القدس