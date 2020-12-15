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الثلاثاء، 15-12-2020 07:54 ص

اتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين

غزة.. فتح تحقيق بـ 316 قضية على مستوى القطاع

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توضيحية


الوكيل الإخباري - قالت النيابة العامة، في غزة الاثنين، إنها فتحت تحقيقاً بـ 316 قضية، على مستوى محافظات القطاع.

ومن بين القضايا، أربع قضايا،  تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار، واحتكار السلع، وعرض بضائع فاسدة.

وأضافت: أن 23 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات، وعدم الالتزام بحظر التجول والحجر الصحي، و289 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

كما قامت النيابة العامة، باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، فيما عمدت النيابة العامة إلى توقيف 60 متهماً على مختلف القضايا المذكورة.

واستمرت الإجراءات بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

المصدر : دنيا الوطن 

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