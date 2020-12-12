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السبت، 12-12-2020 10:32 ص

من أجل تخفيف المخالطة والازدحام

غزة .. استمرار الإغلاق الشامل لليوم الثاني

اغلاق
أرشيفية


الوكيل الإخباري - يدخل قرار الإغلاق الشامل، وحظر التجول في قطاع غزة، يومه الثاني، للحد من انتشار فيروس (كورونا).

يأتي ذلك، ضمن إجراءات وزارة الداخلية، بغزة، في ظل ارتفاع معدل تسجيل الإصابات بالفيروس مؤخراً؛ من أجل تخفيف المخالطة والازدحام، والتقليل من فرص انتشار العدوى.
 
وتنتشر قوات الشرطة والأجهزة الأمنية؛ في القطاع ، لمتابعة تطبيق حظر التجول في المحافظات كافة؛ وفق خطة الطوارئ المركزية بوزارة الداخلية والأمن الوطني.

ويشمل القرار، إغلاق كافة القطاعات والمنشآت باستثناء الصيدليات في نطاق محدد، وحظر التحرك بشكل كامل، باستثناء مركبات الشرطة والأمن، والصحة، والبلديات، والكهرباء.

ويستمر سريان الإغلاق وحظر التجول حتى الساعة 7:00 من صباح الأحد.

المصدر : دنيا الوطن 

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