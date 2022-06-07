الثلاثاء 07-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

ارتفاع نسبة المناولة في ميناء العقبة بنسبة 8 %

الاحتلال يمنع فلسطينيين من استصلاح أراضيهم بنابلس

عويس: امتحان التوجيهي لا يقيس مستوى الطالب ولا رغبته الدراسية

لجنة التحقيق الروسية تتهم قائدا أوكرانيا بارتكاب جرائم حرب

ازدحام مروري على دوار خلدا إثر تعطل قلاب

البنك الدولي: 17% من دخل الأسرة الأردنية يُنفق على النقل

خبير اقتصادي: رؤية التحديث الاقتصادي خطة لمواجهة التغيرات والتحولات الاقتصادية

وزارة الزراعة: شبهة جرمية في نفوق أبقار في إحدى المزارع

وزير التنمية يوضح حول شمول من تقل رواتبهم عن 300 دينار في برامج الدعم

59 مليار دولار تبخرت من العملات المشفرة في ساعات

الثلاثاء، 07-06-2022 12:16 م

فلسطين: الاحتلال مستمر بسياسته الاستيطانية وسط غياب ردود فعل قوية

6468F1C0-34CE-413B-90B4-AF7FD6D9358D


الوكيل الاخباري- قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي سوف يستمر في سياسة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية ما دام هناك غياب كامل لردود فعل دولية وعربية قوية وكفيلة بإجبارها على إعادة النظر في تلك السياسة.

اضافة اعلان


وأضافت، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، إن سياسة الاستيطان والنهب الإسرائيلية ستتواصل "ما دامت ردود الفعل مقتصرة على بيانات خجولة تعود عليها الاحتلال ولم يعد يعيرها اهتماماً، وما دام المجتمع الدولي يفتقد للجرأة والشجاعة والمصداقية والمبادئ في مساءلة الاحتلال ومحاسبته على تلك الجرائم، بما في ذلك فرض العقوبات عليها بأشكالها كافة".


وشددت الخارجية الفلسطينية على أن "هذا المشهد يدمر أسس الحل السياسي ويقضي على حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة"، معتبرة أن التغول الاستيطاني يندرج في إطار سياسة إسرائيلية رسمية تقوم على تحقيق أوسع عملية ضم تدريجية للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية عامة وللمناطق المصنفة (ج) بشكل خاص، بما يؤدي إلى حسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، ويغلق الباب أمام فرصة تطبيق الحلول السياسية للصراع وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.

 

بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
187399_5_1654596328

الاحتلال يمنع فلسطينيين من استصلاح أراضيهم بنابلس

da12e240-bba3-47dd-a722-aedafc6eebe3

الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيا من الضفة

159699

الاحتلال يفرج عن أسير أردني ويبقي 18 آخرين في سجونه

5d664923-244b-44d6-af10-a3a185c0c6fc

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

kFaU5

الاحتلال يعتقل فلسطينيين أحدهما أسير محرر من رام الله

احتلال8

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من نابلس

أخبار متعلقة
MmzUSFJ9zklIyInoMNmVxk8TCsrIk8EnHowfUh8w

المعتقلون الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الــ134

5202212104813862840584

الاحتلال يعرقل وصول موكب الشهيدة أبو عاقلة إلى القدس المحتلة

23e122fa8873efaf247f4cfb46f1871c

حداد في أقسام الأسرى على روح شيرين أبو عاقلة

wl6hzB5SvhWx13y6qHqyY5DcvGMw0ycApDVDtHF1

الرئاسة الفلسطينية تدين جريمة إعدام الصحفية شيرين أبو عاقلة

b0a4c27f76582d7f026b8346c5675d55

الاحتلال يهدم غرفتين زراعيتين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

12022268559859629843

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من قلقيلية