فلسطين: الاحتلال مستمر بسياسته الاستيطانية وسط غياب ردود فعل قوية

الوكيل الاخباري- قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي سوف يستمر في سياسة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية ما دام هناك غياب كامل لردود فعل دولية وعربية قوية وكفيلة بإجبارها على إعادة النظر في تلك السياسة.

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وأضافت، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، إن سياسة الاستيطان والنهب الإسرائيلية ستتواصل "ما دامت ردود الفعل مقتصرة على بيانات خجولة تعود عليها الاحتلال ولم يعد يعيرها اهتماماً، وما دام المجتمع الدولي يفتقد للجرأة والشجاعة والمصداقية والمبادئ في مساءلة الاحتلال ومحاسبته على تلك الجرائم، بما في ذلك فرض العقوبات عليها بأشكالها كافة".



وشددت الخارجية الفلسطينية على أن "هذا المشهد يدمر أسس الحل السياسي ويقضي على حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة"، معتبرة أن التغول الاستيطاني يندرج في إطار سياسة إسرائيلية رسمية تقوم على تحقيق أوسع عملية ضم تدريجية للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية عامة وللمناطق المصنفة (ج) بشكل خاص، بما يؤدي إلى حسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، ويغلق الباب أمام فرصة تطبيق الحلول السياسية للصراع وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.

بترا