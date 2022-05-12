الاحتلال يعرقل وصول موكب الشهيدة أبو عاقلة إلى القدس المحتلة

الوكيل الاخباري- عرقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وصول جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة إلى القدس المحتلة.



وأفاد مصدر فلسطيني، بأن قوات الاحتلال أوقفت موكب أبو عاقلة في بيت حنينا شمال القدس المحتلة، واعتقلت عضو حركة "فتح" شادي مطور، وأوقفت مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، في حين استمرت مركبات الإسعاف بسيرها.



وأضاف أن قوات الاحتلال فتشت المركبة التي تحمل نعش الشهيدة أبو عاقلة، واستولت على شال لها يحمل علم فلسطين وآثارا من دماءها.



وتشهد منطقة بيت حنينا توترا منذ البارحة نتيجة استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة على يد قوات الاحتلال في مخيم جنين.

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