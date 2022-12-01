فلسطين تحذر من التبعات الخطيرة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي

الوكيل الاخباري - حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية من التبعات الخطيرة للجرائم التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق أبناء شعب فلسطين الأعزل، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقفها.

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وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني في بيان اليوم الخميس الى "استشهاد محمد أيمن السعدي، ونعيم جمال الزبيدي فجر اليوم في مخيم جني، ليلحقوا بكوكبة الشهداء، بعد إصابتها برصاص جنود الاحتلال، الذين يستمرئون بقتل الفلسطينيين شهوة للقتل، ولمضاعفة آلامنا، في تصعيد يعكس وعيد الجناة مستفيدين من غياب المساءلة، والعقاب، في ظل سياسة دولية قائمة على المعايير المزدوجة".



وتقدم اشتية من عائلتي الشهيدين، بأحر التعازي، وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل، أن يتغمدهما وجميع الشهداء بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته.

بترا