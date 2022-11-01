الاحتلال يطرد 6 عائلات في خربة حمصة بالأغوار الشمالية الفلسطينية

الوكيل الاخباري- طردت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 6 عائلات فلسطينية من مساكنها، في خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية، بحجة إجراء تدريبات عسكرية إسرائيلية في المنطقة.

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وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، إن قوات الاحتلال كانت قد أخطرت هذه العائلات نهاية الأسبوع الماضي بالطرد لإجراء التدريبات، وان مواعيد الإخطارات تبدأ اليوم الثلاثاء وحتى الخميس من الساعة السادسة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، إضافة إلى إخطار ذات العائلات بالطرد يوم الأربعاء المقبل من السادسة صباحاً حتى الرابعة عصراً.



من جهة أخرى، جرفت قوات الاحتلال مساحات من أراضي بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.



وأفاد رئيس بلدية عزون أحمد عنايا بأن عمليات التجريف تجري بمحاذاة الشارع الرئيس الواصل بين مدينتي قلقيلية ونابلس على بعد 30 مترا من الجهة الشمالية السكنية لبلدة عزون بالقرب من المدخل الرئيسي للبلدة.

بترا