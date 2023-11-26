الأحد 26-11-2023
الوكيل الاخباري
 

قطر: غزة والضفة يجب أن تكونا دولة واحدة

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الأحد، 26-11-2023 08:53 م

قطر: غزة والضفة يجب أن تكونا دولة واحدة

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الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني -لقناة سي بي إس الأميركية- إنه يأمل تمديد الهدنة في قطاع غزة في حال تمكنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من تقديم قائمة بمزيد من المحتجزين ستفرج عنهم.

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وأضاف أن غزة والضفة يجب أن تكونا دولة واحدة تحت قيادة يختارها الشعب الفلسطيني، وأن تركيزهم ينصب الآن على كيفية إنهاء الحرب وضمان عدم تكرارها.


وأكد أن الطريقة الوحيدة لعدم تكرار الحرب هي التوصل لحل سياسي وتزويد الفلسطينيين بأفق لإقامة دولة، وأن قرار من يحكم الفلسطينيين هو خيار الفلسطينيين وحدهم.


وتابع أن دعم قطر للشعب الفلسطيني مستمر منذ عقود، وأن العلاقة بين قطر والولايات المتحدة مبنية على الثقة والمصالح المشتركة، مضيفا أن إنشاء مكتب حركة حماس بالدوحة تم بالتنسيق مع واشنطن بغرض إجراء الاتصالات.


وأشار رئيس الوزراء القطري إلى أن مكتب حماس في الدوحة كان مفيدا للولايات المتحدة وإسرائيل واستقرار المنطقة.


وغدا الاثنين هو اليوم الرابع والأخير من الهدنة في القطاع، وسط استمرار المباحثات لإمكانية تمديد الهدنة.

 




 

 


 

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