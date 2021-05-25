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الثلاثاء، 25-05-2021 09:10 ص

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيا وتقتلع 35 شجرة زيتون في الخليل

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الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابا فلسطينيا، جنوب الخليل، فيما اعتدى مستوطنون على منازل المواطنين في واد الحصين والريحية، واقتلعوا 35 شجرة زيتون، ومزروعات صيفية.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب اسيد زهر اسكافي (21 عاما) من منطقة خلة حاضور جنوبا، بعد تفتيش منزل عائلته، والعبث بمحتوياته.

كما اعتدى مستوطنون على منازل عائلة اسعيفان في منطقة واد الحصين شمال شرق الخليل، وعائلة محمد عيسى ابو الحلاوة في قرية الريحية القريبة من مستوطنة "حاجاي" جنوبا بالضرب، واقتلعوا 35 شجرة زيتون، ومزروعات صيفية على مساحة دونمين في ذات المكان.

كما داهمت تلك القوات عدة أحياء بمدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، والظاهرية، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة حركة مرورهم الى اعمالهم .

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المصدر: وفا

 




 

 


 

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