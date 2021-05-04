الثلاثاء 04-05-2021
الوكيل الاخباري
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الثلاثاء، 04-05-2021 08:52 ص

مستوطنون يعتدون على فلسطينيين شرق الخليل

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الوكيل الإخباري- اعتدى مستوطنون، على المواطنين الفلسطينيين  بالضرب وبرشهم بغاز الفلفل اثناء محاولتهم منعهم نصب كرفان استيطاني في اراضيهم الزراعية شرق الخليل.

وقال صاحب الأرض عارف جابر، إن مجموعة من المستوطنين اقتحمت أرضه التي تبلغ مساحتها 25 دونما في منطقة البقعة، المحاذية لمستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين شرق مدينة الخليل، وحاولوا نصب كرفان فيها، في محاولة منهم للاستيلاء عليها، وعند محاولتهم التصدي للمستوطنين اعتدوا عليهم بالضرب تحت حماية جنود الاحتلال ورشوهم بغاز الفلفل. 

وأشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يهاجم المستوطنون بها أرضه، فقد قاموا خلال الشهر المنصرم بوضع علامات فيها وتجريف جزء كبير منها، بالإضافة لمحاولتهم بناء غرفة فيها، مناشدا الجهات المختصة بمساندته وحماية أرضه من أطماع المستوطنين.

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المصدر: وفا

 




 

 


 

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