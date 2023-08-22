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الثلاثاء، 22-08-2023 09:04 ص

قوات الاحتلال تعتقل 16 فلسطينيا من رام الله

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الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 16 فلسطينيا من بلدة عبوين شمال غرب رام الله.


وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل، وفتشتها، واعتقلت كلا من: وديع عباس مزاحم، وعبد الله باسم محارب، ورامي نافذ محارب، وعلاء بسام محارب، ونديم موسى حمد، ونواف حسين محارب، وخالد عبد السلام شكري، وأحمد شهاب محارب، وعمرو أحمد أنس، ومهند نضال عاطية، وباسم عبد الله محارب، ورزق رشدي دار حمد، ومحمد حمد الله عثمان، ومحمد عصمت محارب، وأحمد عبد اللطيف دار أحمد.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب علي تركمان، بعد مداهمة منزله في حي بطن الهوى بمدينة رام الله.

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