الثلاثاء 08-08-2023
الوكيل الاخباري

مجلس الأعيان يُقر مشروعي قانوني السير والشراكة بين القطاعين العام والخاص

عقرب يلدغ طفل ووالده في الطفيلة - صورة

جامعة البلقاء التطبيقية تعلن بدء تشغيل مشروع الطاقة الشمسية

الكهرباء الوطنية: لا خطورة لخطوط الضغط العالي على المواطنين وهي ضرورية للمنظومة الكهربائية

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

الشرطة السياحية تعيد محفظة فقدها سائح أجنبي في تاكسي عمومي

الشرطة الفلسطينية: سطو مسلح على بنك برام الله

قوة الدولار تهبط بالذهب وترقب لبيانات التضخم الأمريكية

قطار أقمار ستارلينك في سماء الأردن مساء اليوم

2.7 مليار دينار أموال حولها أردنيون عبر كليك العام الماضي

الثلاثاء، 08-08-2023 09:29 ص

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا من رام الله معظمهم أسرى محررون

8


الوكيل الاخباري - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في بلدة كوبر شمال غرب رام الله، طالت 13 فلسطينيا معظمهم أسرى محررون.

اضافة اعلان


وقال رئيس البلدية شوكت البرغوثي لـ"وفا"، إن الاحتلال اقتحم عددا كبيرا من المنازل في البلدة، واعتقل كلاً من: ياسر إبراهيم الفحل، وزاهي إسماعيل البرغوثي، وساهر إسماعيل البرغوثي، وأنس سرحان البرغوثي، وأيهم متعب البرغوثي، وقسام مجد البرغوثي، وإصرار مجد البرغوثي، وإباء وحيد البرغوثي، وصهيب ساهر البرغوثي، ومحمد اعطيوي، وأحمد رضوان الغزاوي، ووعد أسامة البرغوثي، وسامر محمد نادر.


وأشار إلى أن مواجهات اندلعت خلال اقتحام الاحتلال للبلدة، حيث أطلق قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت، تجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.


ولفت إلى أن هذا الاقتحام يأتي عقب محاولات المستوطنين المتكررة خلال الفترة الماضية لإقامة بؤرة استيطانية في منطقة "الباطن" بالجهة الجنوبية من كوبر، إلا أن الأهالي تمكنوا من طردهم وتفكيك البؤرة.


وأصدر الاحتلال الإسرائيلي قرارًا عسكريا بالاستيلاء على المنطقة عام 1985، غير أن المستوطنين لم يتمكنوا من الاستيطان فيها، وبقي الأهالي يترددون عليها لحمايتها.


وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الاحتلال4

قوة إسرائيلية خاصة تختطف شابا من مكان عمله في رام الله

ككك

الاحتلال يناقش 28 خطة استيطانية جديدة بالضفة غدًا

بحر 2

زوارق الاحتلال تطلق النار صوب مراكب الصيادين في بحر غزة

اقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

1111111111

الشرطة الفلسطينية: سطو مسلح على بنك برام الله

احتلال 7

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من القدس

أخبار متعلقة
1674976598-1804901689

قوات الاحتلال تعتقل شابين من رام الله

اقصى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

احتلال 5

الاحتلال يعتقل شابا من رام الله

اقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

اقصى

مستوطنون يقتحمون المسجد "الأقصى"

احتلال9

قوات الاحتلال تعتقل شابا من رام الله