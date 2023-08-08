الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا من رام الله معظمهم أسرى محررون

الوكيل الاخباري - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في بلدة كوبر شمال غرب رام الله، طالت 13 فلسطينيا معظمهم أسرى محررون.

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وقال رئيس البلدية شوكت البرغوثي لـ"وفا"، إن الاحتلال اقتحم عددا كبيرا من المنازل في البلدة، واعتقل كلاً من: ياسر إبراهيم الفحل، وزاهي إسماعيل البرغوثي، وساهر إسماعيل البرغوثي، وأنس سرحان البرغوثي، وأيهم متعب البرغوثي، وقسام مجد البرغوثي، وإصرار مجد البرغوثي، وإباء وحيد البرغوثي، وصهيب ساهر البرغوثي، ومحمد اعطيوي، وأحمد رضوان الغزاوي، ووعد أسامة البرغوثي، وسامر محمد نادر.



وأشار إلى أن مواجهات اندلعت خلال اقتحام الاحتلال للبلدة، حيث أطلق قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت، تجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.



ولفت إلى أن هذا الاقتحام يأتي عقب محاولات المستوطنين المتكررة خلال الفترة الماضية لإقامة بؤرة استيطانية في منطقة "الباطن" بالجهة الجنوبية من كوبر، إلا أن الأهالي تمكنوا من طردهم وتفكيك البؤرة.



وأصدر الاحتلال الإسرائيلي قرارًا عسكريا بالاستيلاء على المنطقة عام 1985، غير أن المستوطنين لم يتمكنوا من الاستيطان فيها، وبقي الأهالي يترددون عليها لحمايتها.



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