قوات الاحتلال تقتحم السيلة الحارثية غرب جنين

الوكيل الإخباري-اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

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وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن أكثر من 20 آلية عسكرية اقتحمت السيلة الحارثية، وداهمت منزل الفلسطيني أحمد محمد ياسين جرادات والد الأسيرين غيث وعمر، بعد أن نشرت القناصة على أسطح المنازل.



وأضافت أن قوات الاحتلال أخذت قياسات منزل ذوي الأسيرين جرادات، ومنزل خالهما الأسير محمد يوسف جرادات.



وتدعي سلطات الاحتلال بأن الشقيقين جرادات نفذا عملية قتل مستوطن قرب مستوطنة حوميش "المخلاة" جنوب جنين قبل عدة أيام.



وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين غيث وعمر وخالهما محمد، إضافة إلى ثلاثة آخرين من البلدة فجر يوم الأحد.



وفا

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