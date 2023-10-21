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كتائب القسام تجدد القصف على "تل ابيب" رداً على المجازر الصهيونية

السبت، 21-10-2023 02:35 م

محمد بن زايد: الإمارات تعمل على ضمان ممرات إنسانية لدعم غزة

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الوكيل الإخباري- قال رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، السبت، إن الإمارات تعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين وضمان ممرات إنسانية آمنة لدعم قطاع غزة.

وذكر الشيخ محمد بن زايد، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في منصة "إكس" (تويتر سابقا): "شاركت اليوم في قمة القاهرة للسلام".

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وأضاف: "في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها المنطقة، تعمل الإمارات مع أشقائها وأصدقائها على الوقف الفوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين، وضمان ممرات إنسانية آمنة لدعم قطاع غزة، وتفادي توسع الصراع ما يهدد الاستقرار والأمن الإقليميين، وإيجاد أفق للسلام الشامل".

 

واستضافت قمة القاهرة للسلام، السبت، العشرات من زعماء المنطقة وكبار المسؤولين الغربيين، لبحث الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، وسبل حل القضية الفلسطينية.

سكاي نيوز عربية








 




 

 


 

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