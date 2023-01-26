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الخميس، 26-01-2023 05:49 م

مسؤول فلسطيني : القيادة الفلسطينية ستعلن إجراءات وقرارات الليلة

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الوكيل الاخباري - قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، الخميس، إنّ القيادة الفلسطينية ستعلن إجراءات وقرارات الليلة بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائلي مدينة جنين واستشهاد 10 فلسطينيين.

كتب الشيخ على تويتر: "بعد اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية منذ صباح اليوم، على إثر الجريمة البشعة والنكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال في جنين، ستعلن القيادة مساء اليوم عن سلسلة إجراءات وقرارات هامة".

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