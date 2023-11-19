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الأحد، 19-11-2023 03:11 م

مستعمرون يسرقون محتويات غرفة زراعية شرق بيت لحم

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الوكيل الاخباري- سرق مستعمرون، اليوم الأحد، محتويات غرفة زراعية في برية كيسان شرق بيت لحم.

وأفاد عضو مجلس قروي كيسان نبيل عبيات لـ"وفا"، بأن مجموعة من المستعمرين قاموا بتكسير باب ونوافذ غرفة زراعية في برية كيسان، وسرقوا منها خلايا شمسية، ومولد كهرباء، وأغراضا لتربية الماشية، تعود للمواطن الفلسطيني صالح أحمد عبيات، علما أنه لم يكن متواجدا فيه وقتها.

يشار الى أن المستعمرين وتحت حماية قوات الاحتلال صعدوا من هجماتهم واعتداءاتهم بحق سكان كيسان وممتلكاتهم، عبر اجبار عائلات على مغادرة ارضهم، والهجوم على القرية والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين، ومنعهم من الوصول الى أراضيهم.

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