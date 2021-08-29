الأحد 29-08-2021
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الأحد، 29-08-2021 10:12 ص

مستوطنون يحطمون تسع مركبات في البلدة القديمة من الخليل

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الوكيل الاخباري- حطم مستوطنون، الليلة الماضية، تسع مركبات للمواطنين الفلسطينيين في حارة جابر في البلدة القديمة من مدينة الخليل.

وأكد الناشط في تجمع المدافعين عن حقوق الانسان في الخليل عارف جابر ، أن عددا من المستوطنين أقدموا على تحطيم تسع مركبات تعود لعائلتي جابر وادريس، أثناء مرورها عبر "طريق المصلين".

يذكر ان المواطنين وممتلكاتهم في هذه المناطق، يتعرضون لانتهاكات متكررة من قبل الاحتلال ومستوطنيه.

المصدر: وفا

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