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الإثنين، 02-08-2021 09:00 ص

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من الخليل

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الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ثلاثة مواطنين فلسطينيين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عبد الباسط حازم الجعبري، ومحمد جميل ياقين الجعبري من مدينة الخليل، والشاب أحمد شريف زيادات من بلدة بني نعيم شرقا، عقب دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل بلدتي سعير وبني نعيم، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

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المصدر: وفا

 




 

 


 

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