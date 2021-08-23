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الإثنين، 23-08-2021 04:36 م

مستوطنون ينصبون منزلين متنقلين غرب سلفيت

ينصبون-منزلين-متنقلين-غرب-سلفيت


الوكيل الاخباري- نصب مستوطنون، منزلين متنقلين على أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة ديراستيا غرب سلفيت.

وقال رئيس بلدية ديراستيا سعيد زيدان إن مستوطنين نصبوا منزلين متنقلين في منطقة حريقة أبو زهير غرب البلدة المهددة بالاستيلاء عليها، والقريبة من مستوطنة "حفات يائير".

وذكر زيدان أن عددا من المستوطنين قاموا قبل 10 أيام بتجريف الأراضي وشق طريق تصل الى المكان.

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المصدر: وفا

 

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