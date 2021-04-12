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الإثنين، 12-04-2021 09:53 ص

مستوطنون يعتدون على مركبة مواطن في سلفيت

ال
أرشيفية


الوكيل الإخباري - اعتدى مستوطنون، الليلة الماضية، على سيارة مواطن من بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت.

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وقال رئيس بلدية ديراستيا سعيد زيدان ، خلال تصريحات صحافية ،  إن السيارة تعود للمواطن عزام خليل أبو حجلة (50 عاما)، وأن الاعتداء وقع بالقرب من البوابة الحديدية على مدخل قرية بروقين غرب مدينة سلفيت، حيث ربط مستوطنون البوابة الحديدية بحبل ورفعوها، وعند وصول السيارة أسقطوها ما تسبب بأضرار مادية، ولم يبلغ عن إصابة السائق.

 

المصدر: وفا

 

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