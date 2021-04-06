الثلاثاء 06-04-2021
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الثلاثاء، 06-04-2021 01:03 م

82 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى

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توضيحية


الوكيل الإخباري - اقتحم مستوطنون وطلبة معاهد تابعة للاحتلال يوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال، من جهة باب المغاربة.

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وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة في بيان مقتضب، بأن 32 مستوطنا و12 عنصرا من مخابرات الاحتلال ، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية.

 

المصدر : وفا

 

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