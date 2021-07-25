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الأحد، 25-07-2021 03:35 م

مستوطنون يعيدون انشاء بؤرة استيطانية شرق يطا

كم


الوكيل الإخباري - أعاد مجموعة من المستوطنين، اليوم الأحد، بناء بؤرة استيطانية في منطقة بيرين شرق يطا جنوب الخليل.

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وأفاد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، بأن مجموعة من المستوطنين أعادوا بناء البؤرة الاستيطانية التي تم هدمها من قبل المواطنين قبل شهرين في منطقة بيرين القريبة من مستوطنة "بني حيفر"، حيث يعيد المستوطنون بناءها بشكل أوسع؛ بهدف التوسع الاستيطاني، وربط المستوطنة المذكورة مع المستوطنات الجاثمة على أراضٍ شرق يطا .


وأشار إلى أن المواطنين تصدوا لآليات "الباطون" التابعة للمستوطنين التي تتجه نحو البؤرة الاستيطانية بأجسادهم، ومنعوها من الوصول، كما عززت قوات الاحتلال من تواجدها، وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

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