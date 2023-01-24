مستوطنون يقتحمون الأقصى

الوكيل الإخباري - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وقالت مصادر في القدس، إن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم، واستمعوا لشروحات عن "الهيكل" المزعوم، وقام بعضهم بتأدية شعائر تلمودية في الجهة الشرقية وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.



وأضافت المصادر أن عددا من عناصر شرطة الاحتلال اقتحموا المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك.

وفا